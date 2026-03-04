Warga Jogja Berburu Uang Baru di Gor Among Rogo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi membuka layanan kas terpadu periode kedua dalam rangkaian program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2026. Layanan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Maret 2026, bertempat di Wana Graha Bhakti Yasa, kawasan GOR Among Rogo, Yogyakarta.

Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Hermanto mengatakan dalam pelaksanaan tiga hari tersebut, BI menyiapkan total kuota sebanyak 3.000 orang, dengan alokasi 1.000 penukar per hari.

Layanan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB bagi masyarakat yang telah mendaftar melalui sistem daring.

"Secara keseluruhan, BI DIY menyediakan 15.000 kuota penukaran melalui laman BI Pintar. Namun, kuota tersebut langsung habis dalam waktu singkat setelah pendaftaran dibuka," ujar Hermanto di Yogyakarta, Selasa (3/3).

Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Hermanto mengimbau warga yang belum mendapatkan kuota online untuk tidak berkecil hati.

Masyarakat disarankan memanfaatkan layanan penukaran melalui 34 jaringan perbankan resmi yang tersebar di kantor-kantor cabang seluruh wilayah Yogyakarta.

Langkah ini ditekankan guna memastikan masyarakat melakukan penukaran melalui jalur resmi yang aman dari risiko uang palsu.

Terkait teknis di lapangan, masyarakat yang sudah memiliki bukti pemesanan cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyiapkan uang tunai sesuai jadwal yang tertera.