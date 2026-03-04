Wali Kota Yogyakarta Curhat Sulitnya Mencari Lahan untuk Gerai KKMP

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo curhat kesulitan mencari lahan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Hal ini disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI Titik Soeharto pada Minggu (2/3).

Menurut Hasto, Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan sehingga tak memungkinkan membangun gerai.

Sedangkan syarat untuk lahan gerai KKMP minimal 600 meter persegi.

"Saya dengar ke depan ada kebijakan untuk tidak harus 600 meter persegi. Barangkali kalau seandainya tidak harus 600, kami pun bisa segera untuk membangun Koperasi Merah Putih yang standar,” ujar Hasto.

Mantan Bupati Kulon Progo itu berusaha melobi pemerintah pusat agar diberikan kelonggaran terkait luas lahan.

"Saya mengajukan permohonan itu, kalau bisa boleh kurang dari 600. Kalau kurang dari 600, insyaallah kami lakukan,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengatakan telah mendata aset-aset yang ada di wilayahnya.

"Dari kemendagri akan berkoordinasi terkait kebijakan KKMP di kota. Ini tidak hanya masalah Kota Yogyakarta, tetapi kota-kota lain dengan keterbatasan lahan," kata Karyadi.