Info Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Hujan akan mengguyur seluruh wilayah DIY sejak pagi. Siang, sore hingga malam pun diprediksi bakal turun hujan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Hujan sedang

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan sedang

Malam: Hujan sedang

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Hujan sedang