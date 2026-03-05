Info Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 05:30 WIB
Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Jetis, Kota Yogyakarta pada Selasa (11/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Hujan akan mengguyur seluruh wilayah DIY sejak pagi. Siang, sore hingga malam pun diprediksi bakal turun hujan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan sedang

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan sedang

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Hujan sedang

