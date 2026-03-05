Info Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Kamis 5 Maret 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Hujan akan mengguyur seluruh wilayah DIY sejak pagi. Siang, sore hingga malam pun diprediksi bakal turun hujan.
Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Kamis 5 Maret 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan sedang
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan sedang
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Hujan sedang
