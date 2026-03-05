Bocah 5 Tahun Tewas Tertemper Kereta Api Bandara

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 07:03 WIB
Polisi mendatangi lokasi bocah tertemper kereta api di Gamping, Sleman pada Rabu (4/3). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang bocah tewas setelah tertemper kereta api di Dusun Gamping Lor, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada Rabu (4/3).

Korban yang berusia 5 tahun itu tertemper KA Bandara relasi YIA-Yogyakarta sekitar pukul 15.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan korban diketahui menyeberang rel sambil menuntun sepeda.

Masinis telah membunyikan semboyan peringatan, tetapi karena jarak yang terlalu dekat kecelakaan pun tidak terhindarkan.

"Petugas stasiun bersama personel melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan korban berada di sisi selatan rel sekitar 10 meter dari titik kejadian," katanya.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk proses lebih lanjut.

"Lokasi kejadian relatif sepi sehingga tidak ada warga yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut," katanya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan kejadian ini.

