Bocah 5 Tahun Tewas Tertemper Kereta Api Bandara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang bocah tewas setelah tertemper kereta api di Dusun Gamping Lor, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada Rabu (4/3).

Korban yang berusia 5 tahun itu tertemper KA Bandara relasi YIA-Yogyakarta sekitar pukul 15.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan korban diketahui menyeberang rel sambil menuntun sepeda.

Baca Juga: Warga Jogja Dilarang Ngabuburit di Jalur Kereta Api

Masinis telah membunyikan semboyan peringatan, tetapi karena jarak yang terlalu dekat kecelakaan pun tidak terhindarkan.

"Petugas stasiun bersama personel melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan korban berada di sisi selatan rel sekitar 10 meter dari titik kejadian," katanya.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk proses lebih lanjut.

Baca Juga: Aturan Batas Berat dan Volume Bagasi Penumpang Kereta Api

"Lokasi kejadian relatif sepi sehingga tidak ada warga yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut," katanya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan kejadian ini.