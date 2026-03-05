Dishub Bantul dan BNNK Bakal Gelar Tes Urine Massal

jogja.jpnn.com, BANTUL - Menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Bantul akan melakukan tes urine massal bagi seluruh awak angkutan mulai minggu depan.

Kepala Dishub Bantul Singgih Riyadi mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk memastikan para sopir dan kru bus dalam kondisi bugar dan bebas dari pengaruh narkotika.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BNNK. Mulai minggu depan akan melakukan tes urine untuk awak angkutan yang beroperasi di Terminal Palbapang, Terminal Imogiri, dan terminal lainnya," ujar Singgih di Bantul, Kamis (5/3).

Selain tes urine, Dishub Bantul juga melakukan penyesuaian strategi lapangan. Pos Induk yang biasanya berlokasi di Pasar Seni Gabusan akan digeser ke Terminal Palbapang.

Perpindahan ini bertujuan agar personel bisa lebih efektif memantau arus kendaraan sekaligus mengawasi jalannya tes urine bagi awak angkutan di satu lokasi terpadu.

Ada beberapa alasan utama mengapa pemeriksaan kesehatan ini menjadi prioritas tahun ini.

Tes urine merupakan instruksi langsung dari BNNK untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di sektor transportasi.

Mengingat Bantul adalah destinasi wisata populer, pengemudi harus dipastikan sehat demi keselamatan pemudik maupun pelancong.