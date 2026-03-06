JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkab Sleman Anggarkan Rp 55 Miliar untuk THR, PPPK Paruh Waktu Masih Harus Menunggu

Pemkab Sleman Anggarkan Rp 55 Miliar untuk THR, PPPK Paruh Waktu Masih Harus Menunggu

Jumat, 06 Maret 2026 – 18:22 WIB
Pemkab Sleman Anggarkan Rp 55 Miliar untuk THR, PPPK Paruh Waktu Masih Harus Menunggu - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - THR untuk ASN. Foto: dok.JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan hari raya (THR).

Kepala Bidang Anggaran BKAD Sleman Agus Hidayanto menyebut untuk THR dialokasikan sebesar Rp 42,58 miliar dan THR TPP sebesar Rp 13,34 miliar.

"Total untuk THR dianggarkan sebesar Rp 55,92 miliar," kata Dayat, Jumat (6/3).

Baca Juga:

Kendati demikian, untuk sementara ini ia belum bisa memastikan tanggal pasti THR dapat cairkan.

"Untuk pencairannya masih menunggu PP terkait pemberian THR dan Gaji Ke-13," ujarnya. 

Selain ASN, Dayat mengatakan pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk THR PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

"Kalau untuk PPPK paruh waktu sudah kami anggarkan untuk THR, tetapi untuk keputusan boleh tidaknya kami menunggu PP dari pusat," katanya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk THR ASN.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman mengalokasikan anggaran untuk pembayaran THR tahun ini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   ASN THR PPPK paruh waktu bkad sleman thr asn asn jogja asn sleman THR ASN Yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU