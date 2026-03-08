Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 8 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki hari Minggu kedua Maret 2026, sejumlah bioskop di Yogyakarta menawarkan pilihan film yang sangat variatif. Dari horor yang memacu adrenalin hingga animasi ramah anak.

Berikut kami sajikan info tentang jadwal pemutaran film di bioskop yang ada di Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall dan Transmart Maguwo.

1. Ambarukmo XXI (Plaza Ambarukmo)

Bagi kamu yang sedang berada di area Sleman, Plaza Ambarukmo menyajikan pilihan film populer untuk segala usia.

Hoppers (Semua Umur): 12:15, 15:05, 17:55, 20:45.

Panda Plan: The Magical Tribe (R13+): 13:00.

Setannya Cuan: 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30.

Marty Supreme (R17+): 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.

Goat (Semua Umur): 15:00, 20:05.

Good Luck, Have Fun, Don't Die (R17+): 17:35.

The Bride! (R17+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.



2. Empire XXI (Jl. Urip Sumoharjo)

Bioskop legendaris di pusat kota ini menjadi destinasi utama bagi penggemar horor dan dokumenter musik kelas dunia.

Scream 7 (R21+): 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25.

Setan Alas! (R17+): 14:05.

Project Y: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.

Hoppers (Semua Umur): 12:35, 16:25, 20:15.

Panda Plan: The Magical Tribe (R13+): 13:30, 15:10, 16:50, 18:30, 20:10.

Blades of the Guardians (R17+): 14:30, 18:20.

EPiC: Elvis Presley in Concert (R13+): 18:35.

The Bride! (R17+): 12:00, 16:30, 21:00.



3. Jogja City Mall XXI

Khusus di JCM, kamu bisa menikmati pengalaman menonton yang lebih imersif dengan kehadiran format 3D untuk film keluarga.