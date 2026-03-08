JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 8 Maret 2026

Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 8 Maret 2026

Minggu, 08 Maret 2026 – 09:51 WIB
Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 8 Maret 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: 21cineplex

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki hari Minggu kedua Maret 2026, sejumlah bioskop di Yogyakarta menawarkan pilihan film yang sangat variatif. Dari horor yang memacu adrenalin hingga animasi ramah anak.

Berikut kami sajikan info tentang jadwal pemutaran film di bioskop yang ada di Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon Mall dan Transmart Maguwo.

1. Ambarukmo XXI (Plaza Ambarukmo)

Baca Juga:

Bagi kamu yang sedang berada di area Sleman, Plaza Ambarukmo menyajikan pilihan film populer untuk segala usia.

  • Hoppers (Semua Umur): 12:15, 15:05, 17:55, 20:45.
  • Panda Plan: The Magical Tribe (R13+): 13:00.
  • Setannya Cuan: 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30.
  • Marty Supreme (R17+): 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.
  • Goat (Semua Umur): 15:00, 20:05.
  • Good Luck, Have Fun, Don't Die (R17+): 17:35.
  • The Bride! (R17+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.


2. Empire XXI (Jl. Urip Sumoharjo)

Bioskop legendaris di pusat kota ini menjadi destinasi utama bagi penggemar horor dan dokumenter musik kelas dunia.

Baca Juga:

  • Scream 7 (R21+): 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25.
  • Setan Alas! (R17+): 14:05.
  • Project Y: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50.
  • Hoppers (Semua Umur): 12:35, 16:25, 20:15.
  • Panda Plan: The Magical Tribe (R13+): 13:30, 15:10, 16:50, 18:30, 20:10.
  • Blades of the Guardians (R17+): 14:30, 18:20.
  • EPiC: Elvis Presley in Concert (R13+): 18:35.
  • The Bride! (R17+): 12:00, 16:30, 21:00.


3. Jogja City Mall XXI

Khusus di JCM, kamu bisa menikmati pengalaman menonton yang lebih imersif dengan kehadiran format 3D untuk film keluarga.

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Minggu 8 Maret 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja bioskop hari ini jadwal bioskop jogja jadwal bioskop hari ini info bioskop hari ini jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop pakuwon mall

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU