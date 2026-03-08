Bocah 9 Tahun di Kulon Progo Tenggelam di Sungai Serang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang bocah berinisial BN (9) dilaporkan tenggelam di Muara Sungai Serang di wilayah Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo pada Sabtu (7/3).

Peristiwa ini terungkap setelah ada informasi tentang keberadaan sepeda tanpa pemilik di muara sungai.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan setelah pihaknya menanyakan kepada teman korban lebih dalam, ternyata BN memang tenggelam di sungai.

Teman korban lalu menunjukkan lokasi korban tenggelam.

"Saat ini dilakukan pencarian di area tempat kejadian perkara," kata Iptu Sarjoko.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan pihaknya menerjunkan satu tim penyelamat yang dilengkapi peralatan water rescue untuk proses pencarian.

"Tim SAR Gabungan melakukan pencarian dengan bodyrafting di muara sungai. Sampai pukul 17.00 WIB tim belum berhasil menemukan korban," katanya.

Adapun proses pencarian dilanjutkan kembali mulai pagi ini. (mcr25/jpnn)