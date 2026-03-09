Info SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 9 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya akan habis, berikut adalah informasi jadwal pelayanan perpanjangan SIM untuk hari ini, Senin 9 Maret 2026.

Pastikan Anda menyiapkan dokumen persyaratan sebelum menuju lokasi layanan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemohon wajib melampirkan E-KTP asli dan fotokopi sebanyak 3 rangkap, SIM lama asli dan fotokopi sebanyak 3 rangkap, hasil tes kesehatan (kir dokter) dan tes psikologi (dapat dilakukan di tempat pelayanan), serta bukti kepesertaan aktif JKN/BPJS Kesehatan (wajib bagi pengurusan SIM Baru maupun Perpanjangan, sesuai aturan sejak 1 November 2024).

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling hari ini, 9 Maret 2026:

Kota Yogyakarta

Satpas Polresta Yogyakarta: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

Alun-Alun Kidul (Alkid) Simon Palace: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.

MPP Balaikota Yogyakarta: Pukul 08.00 – 12.00 WIB.