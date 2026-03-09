2 Modus Penipuan Digital Menjelang Lebaran, Incar Dana THR dengan Canggih

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Momen pencairan tunjangan hari raya (THR) yang dinanti-nanti para pekerja kini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan siber. Data terbaru dari VIDA sepanjang 2025 menunjukkan adanya lonjakan signifikan kasus penipuan digital yang bertepatan dengan periode distribusi THR dan meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat menyambut Idulfitri.

Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur memperingatkan bahwa pelaku kejahatan terus beradaptasi dengan sistem keamanan yang ada. Momentum Lebaran dimanfaatkan karena tingginya mobilitas dan kelengahan masyarakat akibat euforia belanja maupun persiapan mudik.

"Penipuan selalu beradaptasi. Mereka memanfaatkan celah keamanan, kelemahan literasi digital, serta momentum tertentu untuk melancarkan aksinya," ujar Niki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).

Baca Juga: Digital Dye Sublimation Epson Pacu Pertumbuhan Industri Tekstil 8 Kali Lebih Cepat

Niki membedah setidaknya ada dua metode utama yang paling sering menjerat korban setiap momen Lebaran.

Pertama, phising dan mishing atau penipuan dengan modus pesan palsu. Pelaku menyamar sebagai instansi logistik atau pengirim promo Ramadan melalui SMS atau pesan instan. Mereka memancing korban mengklik tautan (link) untuk mencuri username, password, dan kode OTP.

Metode ini menggunakan perangkat pengirim pesan massal yang membuat pesan seolah-olah berasal dari institusi resmi sehingga tampak sangat meyakinkan bagi penerima.

Kedua, malware via file APK. Korban dipancing mengunduh aplikasi berbahaya yang disamarkan sebagai dokumen penting, seperti status pengiriman paket, undangan pernikahan, hingga info diskon Lebaran.

Begitu terpasang, pelaku bisa memantau gawai dari jauh dan menguras informasi sensitif termasuk data perbankan.