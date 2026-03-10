Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Selasa 10 Maret 2026

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan Sleman yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, segera merapat ke layanan bus SIM Keliling terdekat. Berikut adalah daftar lokasi dan jam operasional pelayanan pada hari Selasa, 10 Maret 2026.

1. Wilayah Kota Yogyakarta

Pelayanan di Kota Yogyakarta tersedia di beberapa titik strategis mulai pagi hari:

Satpas Polresta Yogyakarta: 08.00 – 12.00 WIB

Alun-Alun Kidul (Simon Palace): 08.00 – 12.00 WIB

MPP (Mal Pelayanan Publik) Balaikota: 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Sleman

Khusus untuk warga Sleman, terdapat jadwal rutin dan lokasi tambahan di tingkat Polsek:

