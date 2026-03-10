JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil di Kawasan Prawirotaman

Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil di Kawasan Prawirotaman

Selasa, 10 Maret 2026 – 08:30 WIB
Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil di Kawasan Prawirotaman - JPNN.com Jogja
Polisi mengamankan lokasi seorang pria ditemukan meninggal di dalam mobil di Jalan Prawirotaman pada Senin (9/3). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga dan pengunjung di kawasan Jalan Prawirotaman, Yogyakarta, mendadak gempar pada Senin (9/3). Seorang pria berinisial RK (61) ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil Toyota Avanza yang terparkir di halaman salah satu hotel setempat.

Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan pihak keamanan (sekuriti) hotel. PS Kasi Humas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo menjelaskan bahwa awalnya kendaraan tersebut tidak memicu kecurigaan saat pertama kali terlihat.

Namun, tanda tanya mulai muncul saat pergantian jaga sore hari.

Baca Juga:

Pukul 16.00 WIB seorang sekuriti hotel merasa curiga karena mobil masih terparkir di posisi yang sama sejak siang hari.

Saat diperiksa, mesin mobil ternyata dalam kondisi masih menyala.

Saksi mencoba mengetuk kaca mobil berkali-kali, tetapi pengemudi di dalamnya sama sekali tidak memberikan respons.

Baca Juga:

Setelah berhasil dievakuasi, tim medis segera melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Korban yang diketahui merupakan warga berinisial RK itu dinyatakan telah meninggal dunia.

"Hasil analisis tim medis menyebutkan bahwa korban meninggal dunia karena faktor kesehatan. Yang bersangkutan diketahui memiliki riwayat penyakit asma," ujar Ipda Anton.

Seorang pria paruh baya ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya yang terparkir di depan sebuah hotel.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Prawirotaman meninggal di mobil penemuan mayat penemuan mayat di hotel mayat Jogja hotel prawirotaman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU