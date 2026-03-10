Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil di Kawasan Prawirotaman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga dan pengunjung di kawasan Jalan Prawirotaman, Yogyakarta, mendadak gempar pada Senin (9/3). Seorang pria berinisial RK (61) ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil Toyota Avanza yang terparkir di halaman salah satu hotel setempat.

Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan pihak keamanan (sekuriti) hotel. PS Kasi Humas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo menjelaskan bahwa awalnya kendaraan tersebut tidak memicu kecurigaan saat pertama kali terlihat.

Namun, tanda tanya mulai muncul saat pergantian jaga sore hari.

Pukul 16.00 WIB seorang sekuriti hotel merasa curiga karena mobil masih terparkir di posisi yang sama sejak siang hari.

Saat diperiksa, mesin mobil ternyata dalam kondisi masih menyala.

Saksi mencoba mengetuk kaca mobil berkali-kali, tetapi pengemudi di dalamnya sama sekali tidak memberikan respons.

Setelah berhasil dievakuasi, tim medis segera melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Korban yang diketahui merupakan warga berinisial RK itu dinyatakan telah meninggal dunia.

"Hasil analisis tim medis menyebutkan bahwa korban meninggal dunia karena faktor kesehatan. Yang bersangkutan diketahui memiliki riwayat penyakit asma," ujar Ipda Anton.