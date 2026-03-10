3 Waktu yang Tepat untuk Berolahraga Saat Bulan Puasa

JPNN.com

Selasa, 10 Maret 2026 – 13:21 WIB
Head of Medical Check Up Siloam Hospitals Yogyakarta dr. Tiva Ismadyanti Christine Prabowo menerangkan kiat olahraga di bulan Ramadan, Senin (9/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjalankan ibadah puasa bukan menjadi halangan untuk tetap berolahraga. Olahraga pada bulan Ramadan tetap penting untuk menjaga kebugaran tubuh.

Agar ibadah puasa tidak terganggu, penting mengetahui waktu yang tepat untuk berolahraga.

Head of Medical Check Up Siloam Hospitals Yogyakarta dr. Tiva Ismadyanti Christine Prabow mengungkapkan ada tiga waktu berolahraga yang baik saat berpuasa.

Menurut dr. Tiva, waktu pertama yang dianjurkan untuk berolahraga adalah setelah sahur.

"Agak sulit berolahraga setelah sahur, tetapi itu dianjurkan juga. Hanya saja intensitasnya saja yang perlu diatur," katanya, Senin (9/3).

Olahraga setelah sahur dianjurkan sekitar pukul 05.00-06.00 WIB.

Waktu kedua yaitu 30-60 menit menjelang berbuka puasa.

Kemudian, waktu ketiga yang dianjurkan adalah setelah berbuka puasa.

Dokter RS Siloam menyarankan tiga waktu ini untuk berolahraga saat bulan puasa. Setelah sahur, menjelang buka dan setelah magrib.
