Sambut Arus Mudik Idulfitri, 40 Masjid di Sleman Disulap Jadi Rest Area Nyaman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang musim mudik Idulfitri, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman bersiap menyambut kedatangan para perantau dengan fasilitas istimewa. Bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, sebanyak 40 masjid di wilayah Sleman akan bertransformasi menjadi Masjid Ramah Pemudik.

Program ini bertujuan memberikan ruang bagi para musafir untuk melepas lelah di tengah perjalanan panjang mereka menuju kampung halaman.

Wakil Ketua 2 Baznas Sleman Muhaimin mengatakan fokus utama dari program ini adalah memastikan kenyamanan fisik para pemudik.

Baznas akan memberikan dukungan logistik serta memastikan masjid siap melayani selama 24 jam penuh.

"Kami menyediakan layanan 24 jam dan ada petugasnya. Kami hanya membantu logistik, tetapi kami harapkan juga menyediakan rak dan bantal agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman," ujar Muhaimin, Selasa (10/3).

Untuk menunjang kelancaran program ini, setiap masjid yang ditunjuk akan menerima bantuan biaya operasional sebesar Rp 1.000.000.

Layanan khusus ini dijadwalkan beroperasi mulai dari seminggu sebelum hingga seminggu sesudah Lebaran, tepatnya hingga 27 Maret.

Beberapa masjid yang telah ditetapkan sebagai titik ramah pemudik berada di jalur-jalur utama yang sering dilalui kendaraan luar kota, di antaranya Masjid Agung Sleman yang berlokasi di Jalan Parasamya dan Masjid Al 'Adn di Ringroad Barat, Gamping.