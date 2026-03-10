Sambut Mudik Lebaran 2026, Tol Purwomartani Siap Difungsikan Mulai 16 Maret

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghadapi arus mudik dan balik Idulfitri 2026, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Polda DIY resmi mengecek kesiapan Gerbang Tol Purwomartani di Kabupaten Sleman, Selasa (10/3). Ruas tol ini dipastikan menjadi solusi krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan Yogyakarta.

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY Widya Mustikaningrum mengatakan ruas Tol Purwomartani–Prambanan sepanjang 12,25 kilometer ini akan dioperasikan secara fungsional.

Operasional gerbang tol Purwomartani akan dibuka pada 16 Maret hingga 29 Maret 2026 pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB.

Skema arus lalu lintas yang diterapkan adalah satu arah, khusus kendaraan dari arah Yogyakarta menuju Klaten, Solo, dan sekitarnya.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak semua jenis kendaraan dapat melintasi jalur fungsional ini.

Akses hanya diberikan kepada Kendaraan Golongan I, yang meliputi sedan, jip, dan minibus, pikap dan bus kecil.

Baca Juga: Sebegini Stok Pangan di Jogja Menjelang Lebaran

"Memasuki Tol Purwomartani ini gratis. Namun, perlu diingat bahwa di gerbang tol berikutnya tetap dikenakan tarif normal," ujar Widya.

Bagi pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah menuju Yogyakarta, akses tol fungsional ini tidak dapat dilalui secara langsung.