Mengenal Lenovo Aura Edition, Era Baru Komputasi Personal yang Adaptif dan Aman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persaingan bisnis dan industri kreatif yang makin dinamis menuntut profesional untuk bekerja lebih dari sekadar cepat. Lenovo menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan lini Lenovo Aura Edition, yang terdiri dari Yoga Aura Edition untuk segmen konsumen dan ThinkPad Aura Edition untuk kebutuhan komersial.

Perangkat ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang mengedepankan efisiensi, ketajaman analisis, dan keamanan data berbasis kecerdasan buatan.

Ditenagai oleh AI on-device melalui dukungan Lenovo AI Now, pengalaman Copilot+ PC, serta fitur pintar seperti Smart Connect dan Smart Modes, seri ini bertujuan mengubah proses kerja harian menjadi strategi kompetitif jangka panjang.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan bahwa melalui visi Smarter AI for All, Lenovo berkomitmen menghadirkan teknologi yang adaptif terhadap dinamika kerja modern agar memberikan nilai nyata yang personal dan aman bagi penggunanya.

“Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan. Komitmen ini sejalan dengan visi Smarter AI for All, yaitu menghadirkan teknologi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kerja dan

kreativitas modern,” kata Santi dalam keterangannya kepada JPNN.

Dalam praktiknya, keunggulan Lenovo Aura Edition sangat terasa dalam penyusunan proposal bisnis dan materi pitching.

Fitur Knowledge Assistant pada Lenovo AI Now, misalnya, mampu merangkum dokumen mentah dan mengidentifikasi insight penting secara instan.

Menariknya, fitur ini dapat beroperasi secara offline sehingga data sensitif tetap terjaga di dalam perangkat tanpa perlu terhubung ke cloud, memudahkan profesional yang sering bekerja dalam mobilitas tinggi seperti di dalam pesawat.