Warga Sleman Diminta Tertib Protokol Kesehatan Saat Mudik Lebaran 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 13:00 WIB
Warga Sleman Diminta Tertib Protokol Kesehatan Saat Mudik Lebaran 2026 - JPNN.com Jogja
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr. Cahya Purnama saat diwawancarai awak media pada Selasa (10/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Mobilitas masyarakat yang tinggi selama momen libur Lebaran menjadi risiko tersendiri penularan penyakit. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman meminta masyarakat yang mudik menerapkan protokol kesehatan saat berada di kerumunan.

Kepala Dinkes Kabupaten Sleman Cahya Purnama meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaannya terhadap penularan super flu.

"Di Sleman kami belum menerima laporan, tetapi kewaspadaan terhadap super flu harus kuat," katanya, Selasa (10/3).

Masyarakat yang mudik ke Sleman diminta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus tersebut.

"Pada saat ada yang mudik ke Sleman, kalau sakit, ya, harus pakai masker. Artinya, harus tetap Cita Mas Jajar atau Cuti Tangan, Pakai Masker, Jaga Jarak Aman meskipun sudah tidak Covid-19," ujarnya.

Selain super flu, pihaknya juga meminta masyarakat mewaspadai penularan virus nipah.

Meskipun disebut belum masuk ke Indonesia, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mencegah penularan virus yang ditularkan melalui kelelawar buah tersebut.

Untuk itu, masyarakat diimbau menjaga lingkungannya, menerapkan pola hidup bersih dan mengonsumsi asupan yang seimbang bagi tubuh. (mcr25/jpnn)

Mobilitas masyarakat yang tinggi saat Lebaran nanti berpotensi menyebabkan penularan virus.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

