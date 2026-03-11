Pemkab Sleman Pasang Target Kunjungan Wisata Libur Lebaran

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman menargetkan 250-400 ribu kunjungan wisatawan selama masa libur Lebaran tahun ini.

Target kunjungan wisatawan tersebut turun dibandingkan dengan libur Lebaran periode sebelumnya.

Kepala Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata Dispar Sleman Kus Endarto mengungkapkan alasan menurunkan target kunjungan wisatawan ke objek wisata Kabupaten Sleman.

Menurut Kus, banyak faktor dalam penentuan target kunjungan wisata kali ini.

"Alasan utama kami menurunkan target adalah, satu, kondisi ekonomi yang lesu. Kedua, Lebaran jatuh di tengah bulan," katanya, Selasa (10/3).

Kondisi ini membuat pekerja swasta belum menerima gaji sehingga mengurungkan niat untuk berpergian.

Faktor lainnya yang diprediksi Dispar Sleman yaitu alokasi biaya untuk kebutuhan lainnya, seperti pembayaran uang kuliah pada April.

Kondisi ini dinilai membuat masyarakat berpikir ulang untuk mengeluarkan uang saat momen libur Lebaran.