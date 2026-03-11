JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkab Sleman Pasang Target Kunjungan Wisata Libur Lebaran

Pemkab Sleman Pasang Target Kunjungan Wisata Libur Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 – 19:00 WIB
Pemkab Sleman Pasang Target Kunjungan Wisata Libur Lebaran - JPNN.com Jogja
Kepala Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata Dispar Sleman Kus Endarto saat diwawancarai awak media pada Selasa (10/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman menargetkan 250-400 ribu kunjungan wisatawan selama masa libur Lebaran tahun ini.

Target kunjungan wisatawan tersebut turun dibandingkan dengan libur Lebaran periode sebelumnya.

Kepala Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata Dispar Sleman Kus Endarto mengungkapkan alasan menurunkan target kunjungan wisatawan ke objek wisata Kabupaten Sleman.

Baca Juga:

Menurut Kus, banyak faktor dalam penentuan target kunjungan wisata kali ini.

"Alasan utama kami menurunkan target adalah, satu, kondisi ekonomi yang lesu. Kedua, Lebaran jatuh di tengah bulan," katanya, Selasa (10/3).

Kondisi ini membuat pekerja swasta belum menerima gaji sehingga mengurungkan niat untuk berpergian.

Baca Juga:

Faktor lainnya yang diprediksi Dispar Sleman yaitu alokasi biaya untuk kebutuhan lainnya, seperti pembayaran uang kuliah pada April.

Kondisi ini dinilai membuat masyarakat berpikir ulang untuk mengeluarkan uang saat momen libur Lebaran.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menargetkan 250-400 ribu kunjungan wisatawan di momen libur Lebaran 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kunjungan wisatawan target wisatawan dinas pariwisata sleman lebaran 2026 wisata jogja libur lebaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU