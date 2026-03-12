Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 12 Maret 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis, 12 Maret 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jl. Abubakar ali, Jl Krasak, Jl I Dewa Nyowan Oka (Kotabaru), Jl Merbabu Jl Atmosukarto, dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Mijahan Semanu, Dn. Wukirsari Baleharjo, Dn. Purwosari Baleharjo, Dn. Mulyosari Baleharjo, Jl. MR Soegijopranoto, Ds. Karangrejek Wonosari, Dn. Madusari Wonosari, Dn. Ringinsari Wonosari & Dn. Tegalsari Siraman, Dn Trimulyo

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK dan Pemeliharan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Puskesmas BERBAH (Sribit), Dn Sekarsuli,Dn Karangsari, PONPES Raudhatus Salaam, Dn Jetak,Dn Gamelan,Tampungan, Dn Pelang, Dn Gambiran, Dn Sendang, Dn Sembung, Dn Krandon, Dn Kemasan, Dn Klakah, Dn Munggon, Dn Tampungan, Dn Karanganyar, Dn Klampok, Dn Klodangan, BUCINI Tas & Sepatu, Dn Petungrejo, Dn Noyokerten, PT LEZAK, Dn Kadipolo, Dn Karangasem, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi

Lokasi Pekerjaan : Kawasan Industri Sentolo, Taruban, Tuksono,Krebet, Asem Cilik,Dhisil dan sekitarnya