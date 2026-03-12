Baznas Ingin Menghimpun Rp 13,8 Miliar Zakat dari ASN Sleman

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 06:00 WIB
Ilustrasi membayar zakat. Foto: Ricardo/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman mematok target penghimpunan zakat pada tahun ini. Setelah berhasil mencatatkan angka Rp 13,2 miliar dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025, kini target tersebut dinaikkan menjadi Rp 13,8 miliar.

Wakil Ketua 2 Baznas Sleman Muhaimin mengatakan sumber utama pendapatan zakat ini berasal dari pemotongan penghasilan rutin para abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Muhaimin menegaskan bahwa seluruh ASN memiliki kewajiban untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas sepanjang tahun. Proses ini dilakukan melalui sistem potong gaji secara langsung.

"Semua ASN berkewajiban membayar zakat ke Baznas sepanjang tahun. Jadi, dipotong gaji sebesar 2,5 persen," ujar Muhaimin pada Selasa (10/3).

Lebih lanjut, ia memperinci bahwa objek zakat tidak hanya terbatas pada gaji pokok saja.

Elemen penghasilan lain seperti tunjangan yang diterima ASN juga turut menjadi bagian yang dihitung dalam pemotongan zakat tersebut.

Sejauh ini, ASN masih menjadi tulang punggung utama penghimpunan dana di Baznas Sleman. Kontribusi dari sektor ini jauh melampaui perolehan dari sektor masyarakat umum.

Hampir 92 persen total dana Baznas Sleman berasal dari ASN. Kontribusi masih tergolong minim dibandingkan sektor formal pemerintahan.

Tahun sebelumnya Baznas Sleman menghimpun Rp 13,2 miliar zakat dari ASN. Tahun ini, jumlah tersebut ditargetkan lebih besar.
