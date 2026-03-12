Bahan Petasan Meledak: 3 Orang Terluka, Termasuk Balita

JPNN.com

Kamis, 12 Maret 2026 – 06:30 WIB
Polisi mendatangi lokasi ledakan di Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada Selasa (10/3). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah ledakan terjadi di pemukiman warga di wilayah Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada Selasa (10/3). Insiden yang di dalam sebuah rumah tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Pihak kepolisian menduga kuat bahwa pemicu ledakan berasal dari bahan atau obat petasan yang tersimpan di dalam rumah tersebut.

Peristiwa bermula saat warga sekitar dikejutkan oleh suara dentuman keras yang bersumber dari salah satu rumah warga. PS Kasi Humas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo mengatakan bahwa para korban sedang berada di dalam rumah saat ledakan terjadi.

"Dari keterangan saksi, tiba-tiba terdengar suara ledakan di dalam rumah," ujar Ipda Anton pada Rabu (11/3).

Mendengar suara tersebut, saksi segera menuju lokasi untuk memberikan pertolongan pertama. Di lokasi kejadian, saksi menemukan para korban sudah dalam kondisi terluka akibat paparan panas ledakan.

Identifikasi awal menunjukkan terdapat tiga korban dalam peristiwa ini. Mirisnya, salah satu korban yang terkena dampak ledakan adalah seorang anak di bawah umur.

"Saksi mendapati korban bersama temannya dan satu balita mengalami luka bakar," jelas Ipda Anton.

Seluruh korban segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif guna menangani luka bakar yang diderita.

