JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kemenaker dan Kejati Sumut Bersinergi Memperkuat Penegakan Hukum Berbasis Pembinaan

Kemenaker dan Kejati Sumut Bersinergi Memperkuat Penegakan Hukum Berbasis Pembinaan

Kamis, 12 Maret 2026 – 10:04 WIB
Kemenaker dan Kejati Sumut Bersinergi Memperkuat Penegakan Hukum Berbasis Pembinaan - JPNN.com Jogja
Kunjungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Kejati Sumut. Foto: Dokumen Kemenaker

jogja.jpnn.com, MEDAN - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada Selasa (10/3/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi strategis antara sektor ketenagakerjaan dan penegakan hukum melalui pendekatan pembinaan yang inovatif.

Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah mengenai pelaksanaan kerja sosial yang tidak hanya dipandang sebagai sanksi hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan melalui pelatihan vokasi.

Afriansyah Noor menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat penting agar kebijakan yang bersentuhan dengan hukum dapat memberikan manfaat sosial yang nyata.

Baca Juga:

Ia mengusulkan agar para pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman kerja sosial dapat diarahkan ke balai pelatihan milik pemerintah.

"Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Kami perlu membuka kerja sama agar mereka yang menjalankan hukuman sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat," ujar Afriansyah.

Menurutnya, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi pelanggar hukum agar lebih siap kembali ke masyarakat.

Baca Juga:

Selain itu, juga bisa meningkatkan produktivitas individu di lingkungan sosial dan menggeser paradigma hukum dari sekadar penghukuman menjadi pembinaan yang terukur.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar menyambut baik inisiatif tersebut. Harli menilai koordinasi ini merupakan langkah maju dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas melalui penegakan hukum yang humanis.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kejati Sumut menjalin kerja sama untuk meningkatkan keterampilan narapidana.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Kemenaker Kementerian Ketenagakerjaan wakil menteri tenaga kerja Afriansyah Noor kejati sumut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU