Kombes Adhitya Panji Anom Dilantik Jadi Kapolresta Sleman, Tugas Baru Menanti

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kombes Pol Adhitya Panji Anom dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sleman pada Rabu (11/3).

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Akreditor Propam Kepolisian Madya Tk. III Divpropam Polri.

Kombes Pol Adhitya menggantikan posisi Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo yang dimutasi ke Divkum Polri.

Prosesi pelantikannya dipimpin langsung oleh Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono di Ruang Vicon Lantai 3 Mapolda DIY.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pelantikan tersebut sebagai tindaklanjut surat telegram Kapolri tanggal 27 Februari 2026.

"Pelantikan ini merupakan tindaklanjut dari adanya mutasi di lingkungan Polri beberapa waktu lalu," katanya.

Kombes Pol Ihsan mengatakan bahwa tantangan kapolresta baru ada pada karakteristik wilayahnya yang kompleks dengan jumlah duduk terpadat di DIY.

"Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi, terutama dalam mempersiapkan pelaksanaan Operasi Ketupat Progo 2026," katanya.