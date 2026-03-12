Bulog Yogyakarta Salurkan Puluhan Juta Kilo Beras dan Minyak Goreng untuk Bantuan Pangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah melalui Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta kembali mempercepat penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat. Memasuki alokasi bulan Februari dan Maret, ribuan warga di kawasan Purwokinanti, Yogyakarta, mulai menerima distribusi bantuan pada Rabu (11/3).

Langkah masif ini diambil sebagai strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta menekan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya bulan Ramadan dan Idulfitri.

Dalam periode kali ini, volume bantuan yang disalurkan tergolong sangat besar untuk memastikan cakupan masyarakat terpenuhi.

Perincian bantuan yang digelontorkan oleh Bulog Kanwil Yogyakarta adalah 43.304.180 kilogram beras dan 8.660.836 liter minyak goreng.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung mendapatkan jatah dua bulan sekaligus, yakni 20 kg beras dan empat liter minyak goreng.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi menegaskan bahwa penyaluran ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat saat Lebaran 2026.

"Kami memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dedi.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan bahan pokok di pasar, Dedi mengimbau warga untuk tetap tenang.