Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 13 Maret 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta menjadwalkan pemeliharaan jaringan di sejumlah wilayah pada hari ini, Jumat 13 Maret 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur kelistrikan tetap prima dan meminimalisir gangguan di masa mendatang. Berikut adalah detail waktu dan lokasi terdampak:
1. Unit Layanan Pelanggan (ULP) BANTUL
Waktu: 10.00 – 11.30 WIB
Tujuan: Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Wilayah Terdampak: Karen Tirtomulyo, Palihan Sidomulyo, Celep Srigading, Kalijurang, Kalangan, Dengokan, Ngepet, Selo Sidomulyo, Gondangan, Kregan, Bracan, Tokolan, Tluren, Gedongan Srigading, Bonggalan, Tinggen, Ngunan-unan, Sangkeh Srigading, Malangan Srigading, Wuluhadeg, Mayungan, Piring Murtigading, Ngemplak Srigading, Karanganyar Gadingsari, Pranti Gadingharjo, Cubung, Daleman, Kalimundu, Nganjung, Demangan, Wonoroto Gadingsari, Patihan, Baran Srigading, Soge, Tegalrejo, Samas Srigading.
2. Unit Layanan Pelanggan (ULP) SLEMAN
Waktu: 13.00 – 16.00 WIB
