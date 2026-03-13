Kantor BPD DIY Terbakar, Polisi Ungkap Pemicunya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Insiden kebakaran melanda kawasan di depan kantor Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY), Jalan Kapten Piere Tendean, Wirobrajan, Kota Yogyakarta pada Kamis malam (12/3). Api diduga kuat berasal dari korsleting listrik pada komponen trafo di lokasi kejadian.

Menurut keterangan PS Kasi Humas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo, peristiwa bermula sekitar pukul 20.25 WIB.

Seorang warga sekitar melaporkan sempat mendengar suara ledakan keras yang berasal dari trafo.

Ledakan trafo menimbulkan percikan api hebat sehingga api menyambar dua tenda yang berada tepat di bawahnya.

Kobaran api yang membesar sempat menjalar hingga ke dinding gedung BPD DIY.

Akibat insiden ini, enam unit sepeda motor inventaris yang terparkir di lokasi hangus terbakar.

Petugas pemadam kebakaran dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul segera dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.

"Api berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh petugas sekitar 45 menit setelah kejadian," ujar Ipda Anton.