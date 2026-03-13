H-8 Lebaran,Tiket Bus dari Terminal Giwangan ke Sumatra Mulai Ludes

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang pemudik yang menggunakan jasa bus dari Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta, mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Menjelang masa mudik Lebaran tahun ini, bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) tujuan Pulau Sumatera tercatat sebagai rute yang paling banyak dipesan oleh para pemudik.

Salah satu petugas agen tiket bus Sinar Jaya di Terminal Giwangan, Pretty, mengungkapkan bahwa lonjakan penumpang sudah mulai terasa sejak 12 Maret lalu.

Bahkan, kursi bus untuk keberangkatan hingga 18 Maret mendatang rata-rata sudah habis dipesan.

Baca Juga: Terminal Giwangan Perketat Kelayakan Bus dan Tambah Fasilitas Penumpang

Menurut Pretty, rute paling ramai saat ini adalah tujuan Lampung dan Palembang dengan kenaikan jumlah penumpang mencapai lebih dari 50 persen.

Lonjakan ini juga berdampak pada harga tiket bus yang mengalami penyesuaian sekitar 30 persen dari harga normal.

Sebagai gambaran, tiket tujuan Lampung yang biasanya dibanderol Rp 350.000 hingga Rp 365.000 kini mengalami kenaikan.

Baca Juga: Remaja di Kulon Progo Tewas Tertabrak Bus Sumber Alam

Begitu juga dengan rute Palembang yang biasanya di kisaran Rp 550.000 hingga Rp 700.000, kini merangkak naik seiring tingginya permintaan.

Meskipun harga tiket bus naik, moda transportasi darat ini tetap menjadi primadona bagi para perantau dan mahasiswa di Yogyakarta.