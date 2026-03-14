Memaknai Hari Jadi DIY Lewat Tema Mulat Sarira Jumangkah Jantraning Laku

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya menjaga dan merawat DIY dalam peringatan Hari Jadi ke-271 daerah tersebut. Hal ini disampaikan Sultan saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DIY, Jumat (13/3).

Peringatan tahun ini mengusung tema filosofis, ‘Mulat Sarira, Jumangkah Jantraning Laku’. Sebuah pesan mendalam yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berefleksi sekaligus menatap masa depan.

Dalam pidatonya, Sri Sultan menjabarkan tiga poin utama yang terkandung dalam tema tersebut.

“Mulat sarira bermakna menengok ke dalam diri. Sebuah laku refleksi yang jujur dan penuh kesadaran untuk menimbang kembali perjalanan yang telah dilalui, memahami kekuatan yang dimiliki, sekaligus menyadari kekurangan yang masih perlu diperbaiki,” katanya dalam Rapat Paripurna Istimewa pada Jumat (13/3).

Kedua, Jumangkah yang berarti keberanian untuk melangkah maju. Langkah ini bukan sekadar bergerak, melainkan tindakan yang dilandasi kesadaran, keteguhan niat, dan arah yang jelas.

Kemudian, Jantraning Laku, menggambarkan konsistensi dalam gerak perubahan. Sebuah ikhtiar perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dengan ritme yang terjaga.

Sultan menegaskan bahwa nilai jantraning laku sangat relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta kerja sama lintas sektor.

"Saya berharap DIY senantiasa menjadi ruang kehidupan yang tenteram, adil, dan bermartabat dengan memadukan keluhuran tradisi serta dinamika perubahan," pungkas Sultan.