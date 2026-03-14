Penumpang di Terminal Giwangan Membeludak, Armada Bus Ditambah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Volume penumpang di Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta, meningkat saat momen arus mudik Lebaran 2026.

Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto mengatakan kenaikan volume penumpang mencapai lebih dari 10 persen dibandingkan hari biasa.

Lonjakan penumpang ini telah diantisipasi oleh perusahaan otobus dengan menambahkan armada.

Baca Juga: Beragam Potensi Bencana yang Wajib Diwaspadai Saat Momen Mudik Lebaran 2026

"Dari PO-PO itu selalu mengeluarkan bus-bus cadangan ya saat angkutan Lebaran," kata Sigit pada Jumat (13/3).

Tingginya permintaan pasar tersebut nantinya akan diiringi dengan penambahan armada bus.

"Misalnya, perusahaan A memiliki sepuluh bus, dikeluarkan delapan bus ternyata penuh semua. Berarti yang dua bus harus keluar lagi kan," katanya.

Baca Juga: ASN Jogja Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas

Lebih lanjut, Sigit menekankan pentingnya ramp check armada bus saat masa arus mudik Lebaran.

Dia menegaskan bahwa armada bus sebelum berangkat harus mengikuti pemeriksaan teknis menyeluruh untuk memastikan kelaikan jalan.