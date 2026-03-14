Penumpang di Terminal Giwangan Membeludak, Armada Bus Ditambah

Sabtu, 14 Maret 2026 – 14:30 WIB
Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto saat ditemui di kantornya pada Jumat (13/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Volume penumpang di Terminal Giwangan, Kota Yogyakarta, meningkat saat momen arus mudik Lebaran 2026.

Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto mengatakan kenaikan volume penumpang mencapai lebih dari 10 persen dibandingkan hari biasa.

Lonjakan penumpang ini telah diantisipasi oleh perusahaan otobus dengan menambahkan armada.

"Dari PO-PO itu selalu mengeluarkan bus-bus cadangan ya saat angkutan Lebaran," kata Sigit pada Jumat (13/3).

Tingginya permintaan pasar tersebut nantinya akan diiringi dengan penambahan armada bus.

"Misalnya, perusahaan A memiliki sepuluh bus, dikeluarkan delapan bus ternyata penuh semua. Berarti yang dua bus harus keluar lagi kan," katanya.

Lebih lanjut, Sigit menekankan pentingnya ramp check armada bus saat masa arus mudik Lebaran.

Dia menegaskan bahwa armada bus sebelum berangkat harus mengikuti pemeriksaan teknis menyeluruh untuk memastikan kelaikan jalan.

Terminal Giwangan di Kota Yogyakarta mulai dipadati pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing. Armada bus ditambah.
