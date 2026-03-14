JPNN.com

Momentum Hari Jadi ke-271 DIY, Ada Pekerjaan Rumah yang Menanti

Sabtu, 14 Maret 2026 – 16:15 WIB
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hari Jadi ke-271 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi momentum untuk menuntaskan berbagai permasalahan.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan problem kemiskinan hingga pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah DIY.

Menurut Eko, upaya mendorong penurunan angka kemiskinan DIY saat ini menjadi tantangan tersendiri karena adanya efisiensi anggaran.

"Bagaimana seluruh program pembangunan berjalan baik? Di saat yang sama datang tsunami fiskal dari Jakarta. Alokasi dana keistimewaan turun Rp 581 miliar. Secara keseluruhan APBD DIY 2026 turun senilai Rp 753 miliar," kata Eko, Jumat (13/3).

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah DIY memaksimalkam potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kami juga mendorong Pemda DIY mengoptimalkan aset guna menutup pengurangan anggaran dana desa yang berkurang sampai 74 persen," katanya. 

Kendati demikian, DIY dianggap tetap optimistis dengan potensi yang dimilikinya saat ini meskipun dalam tekanan kemampuan fiskal.

Ia menekankan agar anggaran yang tersedia benar-benar diprioritaskan untuk menuntaskan pekerjaan rumah Pemerintah DIY tersebut. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   DPRD DIY Pemda DIY kemiskinan Komisi A DPRD DIY eko Suwanto hari jadi ke-271 diy kemiskinan jogja

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU