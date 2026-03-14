Melawan Teror Air Keras, Suara Ibu Indonesia dan Aktivis Jogja Demo di Bundaran UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu sore (14/3). Aksi ini merupakan respons dan kecaman atas serangan air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di Jakarta pada Kamis malam lalu.

Massa yang didominasi oleh aktivis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat ini membawa spanduk bertuliskan tuntutan keadilan dan penghentian kriminalisasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Juru bicara Suara Ibu Indonesia, Marsinah, mengatakan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus bukan sekadar teror biasa, melainkan ancaman nyata bagi siapa saja yang berani bersuara kritis.

"Serangan air keras ke arah muka biasanya bermaksud untuk membunuh. Apa yang dialami Andrie adalah percobaan pembunuhan," tegas Marsinah.

Marsinah menambahkan bahwa tindakan represif terhadap pembela HAM adalah penghinaan terhadap "kerja perawatan" yang dilakukan para ibu.

"Ibu merawat anak dengan penuh pengorbanan, tetapi represivitas negara dengan mudah melukai hingga membunuhnya. Ketika seorang anak atau pembela HAM terluka, kami para ibu ikut merasakan sakit yang sama," pungkasnya.

Berdasarkan keterangan dari Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, peristiwa nahas tersebut terjadi pada Kamis (12/3) sekitar pukul 23.00 WIB.

Andrie Yunus diserang oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) sesaat setelah menyelesaikan rekaman siniar bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor YLBHI, Jakarta.