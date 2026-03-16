JPNN.com

175.017 Unit Kendaraan Masuk ke Jogja, Sepeda Motor Mendominasi

Senin, 16 Maret 2026 – 11:16 WIB
Ilustrasi - Arus mudik yang didominasi oleh sepeda motor. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang awal arus mudik Lebaran 2026 mulai membanjiri wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data terbaru dari Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, sepeda motor menjadi moda transportasi yang paling mendominasi pergerakan masuk ke wilayah Yogyakarta pada periode awal mudik tahun ini.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DIY Rizki Budi Utomo mengungkapkan bahwa hingga pantauan per 14 Maret 2026, ribuan kendaraan telah melintasi berbagai pintu masuk utama DIY.

Fenomena dominasi roda dua ini mencakup pemudik antarprovinsi maupun mobilitas lokal dari wilayah penyangga.

"Arus lokal juga terhitung, misalnya orang yang berangkat dari Klaten ke Jogja juga masuk dalam data, dan rata-rata masih didominasi sepeda motor," ujar Rizki saat dihubungi di Yogyakarta, Minggu (15/3).

Data Dishub DIY menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah sepeda motor dengan jenis kendaraan lainnya.

Tercatat sebanyak 129.194 unit sepeda motor telah masuk ke DIY. Angka ini jauh melampaui jumlah mobil pribadi yang tercatat sebanyak 32.987 unit, truk sebanyak 8.965 unit, serta bus yang mencapai 3.871 unit.

Secara akumulatif, total kendaraan yang masuk ke wilayah DIY mencapai 175.017 unit, sedangkan arus kendaraan yang keluar tercatat sebanyak 158.511 unit.

Pemantauan intensif dilakukan di beberapa titik krusial di sisi timur dan barat Yogyakarta.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   mudik jogja arus mudik arus mudik ke Jogja lebaran 2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU