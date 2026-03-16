Permintaan Elpiji 3 Kg Meningkat, Pertamina Tambah 9 Juta Tabung ke Jateng-DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) resmi menambah penyaluran elpiji 3 kilogram sebanyak 9.047.530 tabung untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat menjelang hari raya Lebaran 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT Taufiq Kurniawan mengatakan penyaluran tambahan ini dilakukan secara bertahap mengikuti tren peningkatan kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, tambahan pasokan ini sangat krusial untuk menjaga keandalan stok, terutama di tingkat pangkalan resmi.

"Kami memastikan tambahan pasokan elpiji 3 kg ini dapat menjaga keandalan stok di lapangan, terutama di tingkat pangkalan," ujar Taufiq dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu (15/3).

Pasokan ekstra tersebut terdiri dari dua skema utama, yakni penyaluran fakultatif sebanyak 5.902.480 tabung dan mekanisme extra dropping sebanyak 3.145.050 tabung.

Skema extra dropping sendiri sudah mulai digulirkan sejak akhir Februari 2026 sebagai langkah penguatan stok di luar distribusi reguler.

Secara distribusi wilayah, Jawa Tengah mendapatkan alokasi terbesar yakni sebanyak 8.225.930 tabung.

Sedangkan untuk wilayah DIY, Pertamina menyalurkan tambahan sebanyak 821.600 tabung. Jika dibandingkan dengan konsumsi normal harian, tambahan ini setara dengan sekitar 24 persen dari total konsumsi reguler di kedua provinsi tersebut.