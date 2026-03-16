JPNN.com Jogja Jogja Terkini Solidaritas untuk Andrie Yunus Meluas: Melawan Teror Terhadap Demokrasi

Solidaritas untuk Andrie Yunus Meluas: Melawan Teror Terhadap Demokrasi

Senin, 16 Maret 2026 – 12:30 WIB
Solidaritas untuk Andrie Yunus Meluas: Melawan Teror Terhadap Demokrasi
Aksi solidaritas untuk aktivis HAM Andrie Yunus. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang kemarahan atas serangan brutal yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, terus meluas. Keluarga Besar Marhaenis (KBM) DPK Kota Yogyakarta secara resmi mengutuk keras aksi penyiraman air keras tersebut dan menyebutnya sebagai upaya membungkam suara kritis rakyat.

Ketua KBM DPK Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto menegaskan bahwa serangan yang terjadi di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat itu bukan sekadar tindak kriminal biasa. Menurutnya, serangan terhadap aktivis HAM adalah serangan langsung terhadap kebebasan bersuara.

"Bangsa ini pernah mengalami masa gelap ketika kekuasaan negara menggunakan ketakutan untuk membungkam kritik rakyat. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang mencoba membungkam rakyat dengan kekerasan akhirnya akan runtuh oleh kekuatan rakyat itu sendiri," ujar Fokki, Sabtu (14/3).

Fokki juga menambahkan bahwa fenomena teror semacam ini memicu keresahan publik mengenai potensi kemunduran demokrasi era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Solidaritas untuk Andrie Yunus Meluas: Melawan Teror Terhadap DemokrasiKetua KBM DPK Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto dalam aksi di Bundaran UGM pada Sabtu (14/3). Foto: dok for JPNN.com

Senada dengan KBM, ratusan massa yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu sore. Massa membawa berbagai spanduk yang menuntut keadilan bagi Andrie Yunus serta penghentian kriminalisasi terhadap pembela HAM.

Juru bicara Suara Ibu Indonesia, Marsinah, menyatakan bahwa metode serangan menggunakan air keras ke arah wajah menunjukkan niat yang sangat keji.

Marsinah menegaskan bahwa serangan ini bertujuan untuk menghabisi nyawa atau setidaknya melumpuhkan secara permanen.

Keluarga Besar Marhaenis Kota Yogyakarta mengecam aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
