Pemudik Mulai Datang ke Jogja Menggunakan Kereta Api
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Arus mudik di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta mulai terasa. Memasuki hari keempat masa angkutan Lebaran 2026 tercatat 51.215 penumpang naik dan turun menggunakan kereta api.
Total penumpang kereta api yang tiba di stasiun Daop 6 Yogyakarta hingga Sabtu (14/3) adalah 25.575, sedangkan yang berangkan mencapai 25.640 penumpang.
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan kenaikan cukup signifikan mulai terasa akhir pekan kemarin.
“Makin terlihat peningkatan hari ini seiring dengan sudah memasuki masa liburan anak-anak sekolah," katanya.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 6 mengoperasikan 12 kereta api jarak jauh tambahan.
“Kami telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan layanan angkutan Lebaran berjalan lancar, aman dan nyaman," ujarnya.
Feni mengatakan saat ini tiket keberangkatan kereta api dari Yogyakarta dan Solo sudah laku terjual 66 persen.
Periode Angkutan Lebaran 2026 sendiri berlangsung selama 22 hari, yakni 11 Maret hingga 1 April mendatang. (mcr25/jpnn)
Stasiun-stasiun di Daop 6 Yogyakarta mulai dipadati pemudik akhir pekan kemarin. Tiket KA sudah terjual 66 persen.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
