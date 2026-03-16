Ribuan Pedagang Warmindo di Jogja Mengikuti Program Mudik Bareng

JPNN.com

Senin, 16 Maret 2026 – 18:46 WIB
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menghadiri acara pelepasan pemudik di halaman Stadion Mandala Krida pada Senin (16/3). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 1.800 pedagang di Yogyakarta mengikuti mudik bareng Warmindo pada Senin (16/3). Acara pelepasan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di halaman Stadion Mandala Krida. 

Mudik bareng ini telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya menjelang Lebaran.

Sri Paduka mengatakan warmindo memiliki kontribusi dalam perekonomian di DIY.

“Kehadiran Warmindo tidak hanya menyediakan pilihan kuliner yang terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja, tetapi juga turut menggerakkan roda ekonomi rakyat di berbagai sudut kota dan pasar tradisional,” ujarnya. 

Ribuan pemudik kali ini diberangkatkan menggunakan 34 bus.

Mereka mudik dengan berbagai tujuan, seperti Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya hingga Garut.

Area Sales Promotion Manager ICBP Area Yogyakarta, Darma Sujud Effendi mengatakan program ini bertujuan untuk memfasilitasi para pengusaha warmindo agar dapat mudik dengan nyaman dan aman.

“Bagi kami, pengusaha warmindo bukan hanya sebagai mitra, mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar Indomie," katanya.

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Jogja KGPAA Paku Alam X warmindo mudik bareng lebaran 2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU