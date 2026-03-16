Ribuan Pedagang Warmindo di Jogja Mengikuti Program Mudik Bareng

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 1.800 pedagang di Yogyakarta mengikuti mudik bareng Warmindo pada Senin (16/3). Acara pelepasan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di halaman Stadion Mandala Krida.

Mudik bareng ini telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya menjelang Lebaran.

Sri Paduka mengatakan warmindo memiliki kontribusi dalam perekonomian di DIY.

Baca Juga: Beragam Potensi Bencana yang Wajib Diwaspadai Saat Momen Mudik Lebaran 2026

“Kehadiran Warmindo tidak hanya menyediakan pilihan kuliner yang terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja, tetapi juga turut menggerakkan roda ekonomi rakyat di berbagai sudut kota dan pasar tradisional,” ujarnya.

Ribuan pemudik kali ini diberangkatkan menggunakan 34 bus.

Mereka mudik dengan berbagai tujuan, seperti Kuningan, Sumedang, Tasikmalaya hingga Garut.

Baca Juga: ASN Jogja Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas

Area Sales Promotion Manager ICBP Area Yogyakarta, Darma Sujud Effendi mengatakan program ini bertujuan untuk memfasilitasi para pengusaha warmindo agar dapat mudik dengan nyaman dan aman.

“Bagi kami, pengusaha warmindo bukan hanya sebagai mitra, mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar Indomie," katanya.