Wamenaker Lepas Ratusan Peserta Mudik Gratis 2026, Bentuk Apresiasi Nyata bagi Pekerja

jogja.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor secara resmi melepas keberangkatan program mudik gratis bagi ratusan pekerja dan keluarga mereka di halaman Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Minggu (15/3).

Sebanyak 295 pekerja beserta anggota keluarganya diberangkatkan menggunakan tujuh armada bus menuju dua destinasi utama, yakni Jambi dan Padang.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenaker dengan Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), serta berbagai perusahaan pendukung.

Dalam sambutannya, Afriansyah Noor menegaskan bahwa mudik gratis ini bukan sekadar bantuan transportasi, melainkan simbol penghargaan atas dedikasi para buruh terhadap roda ekonomi perusahaan dan negara.

"Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja ini adalah bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja. Ini adalah komitmen bersama dalam memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan," ujar Afriansyah.

Dia juga menekankan pentingnya Hubungan Industrial yang Harmonis. Menurutnya, kesejahteraan pekerja tidak hanya terbatas pada lingkungan kantor, tetapi juga mencakup ketenangan batin saat merayakan hari raya bersama keluarga.

Di tengah tantangan ekonomi yang ada, Wamenaker mengapresiasi sektor swasta yang tetap konsisten menunjukkan kepedulian sosial. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah konkret untuk meringankan beban pekerja sekaligus memastikan mereka pulang dengan aman dan nyaman.

Menutup prosesi pelepasan, Afriansyah mendoakan agar seluruh peserta sampai di kampung halaman tanpa kendala berarti.