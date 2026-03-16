Awan Panas Gunung Merapi Meluncur 1,6 KM, Status Siaga Level III Bertahan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Pada Senin dini hari (16/3), gunung api aktif ini tercatat meluncurkan dua kali Awan Panas Guguran (APG) dengan jarak luncur maksimum mencapai 1,6 kilometer.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta Agus Budi Santoso mengonfirmasi bahwa luncuran awan panas tersebut mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Kali Krasak.

"Teramati dua kali awan panas guguran ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.600 meter," ujar Agus dalam keterangan resminya, Senin (16/3).

Berdasarkan periode pengamatan pukul 00.00 hingga 06.00 WIB, tercatat beberapa data signifikan. Awan panas guguran dengan amplitudo 18-33 mm, durasi 175,24-188,35 detik, guguran lava 20 kali ke Kali Krasak (max 1,8 km) dan 13 kali ke Kali Sat/Putih (max 1,8 km).

Terjadi 49 kali gempa guguran dan 14 kali gempa hibrid/fase banyak. Asap kawah berwarna putih terpantau setinggi 500 meter di atas puncak.

Laporan mingguan BPPTKG menunjukkan tren peningkatan intensitas kegempaan dibandingkan periode sebelumnya. Pada 6-12 Maret 2026 terjadi tiga kali APG dan ratusan gempa guguran (799 kali) serta fase banyak (490 kali).

Kubah lava barat daya mengalami perubahan bentuk akibat aktivitas guguran yang intens. Volume kubah barat daya saat ini tercatat sebesar 4.044.000 meter kubik, sementara kubah tengah stabil di angka 2.368.800 meter kubik.

Guguran lava dominan mengarah ke hulu Kali Sat/Putih, Kali Krasak, Kali Bebeng, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimal 2 km.