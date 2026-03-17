Lebaran Bareng Nyepi, Haedar Nashir Imbau Warga Muhammadiyah di Bali Tak Takbir Keliling

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan imbauan khusus kepada warga Muhammadiyah di Bali menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Mengingat pelaksanaan Lebaran tahun ini berbarengan dengan Hari Raya Nyepi, warga diminta untuk mengedepankan semangat toleransi.

Haedar menegaskan agar warga Muhammadiyah dan takmir masjid di Pulau Dewata tidak menyelenggarakan takbir keliling maupun menggunakan pengeras suara luar saat malam Lebaran.

"Khusus warga Muhammadiyah dan takmir-takmir masjid Muhammadiyah di Bali, atas nama tasamuh atau toleransi untuk tidak melakukan takbir keliling atau takbir yang menggunakan pengeras suara," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Senin (16/3).

Sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang sedang melaksanakan catur brata penyepian, Haedar menyarankan agar aktivitas syiar takbir dilakukan secara internal.

Warga diimbau melaksanakan takbiran di rumah masing-masing. Jika memungkinkan, salat Idulfitri pada Jumat (20/3) tetap dianjurkan di lapangan terbuka.

Namun, jika kondisi tidak memungkinkan karena pembatasan aktivitas luar ruang, salat Id dapat dialihkan ke masjid atau lokasi tertutup lainnya yang representatif.

Selain menyoroti kerukunan antarumat beragama di Bali, Haedar juga berpesan agar masyarakat menyikapi potensi perbedaan penentuan waktu Idulfitri 1447 H dengan bijak.

Ia berharap perbedaan tersebut tidak menjadi pemecah belah, melainkan momentum pendewasaan diri.