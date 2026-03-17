Menjelang Lebaran, PSS Sleman Tetap Intens Latihan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim pelatih PSS Sleman tak ingin menyia-nyiakan waktu jeda kompetisi. Sebelum memasuki masa libur Idulfitri, skuad berjuluk Laskar Sembada ini tetap menjalani program latihan intensif untuk memastikan kesiapan fisik dan taktik tetap terjaga dalam menghadapi lanjutan putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/2026.

Direktur Teknik PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan bahwa periode ini adalah waktu krusial bagi tim untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sebelum para pemain diizinkan pulang ke kampung halaman.

Ditemui seusai memimpin sesi latihan di Lapangan Pakembinangun pada Senin sore (16/3), Huistra menjelaskan bahwa tim telah bekerja keras selama sepekan terakhir.

Fokus utama adalah membangun fondasi yang kuat untuk melahap sisa jadwal kompetisi yang menantang.

"Kami telah menjalani waktu sekitar satu minggu ini untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mempersiapkan diri menghadapi enam pertandingan berikutnya," ungkap Pieter Huistra.

Ia menambahkan bahwa efektivitas latihan sebelum libur akan menjadi kunci performa tim saat liga kembali bergulir. Menurutnya, cicilan latihan di masa sekarang akan meringankan beban kerja tim di sisa musim.

Meskipun latihan berlangsung ketat, manajemen tetap memberikan hak bagi para pemain untuk merayakan Lebaran.

Momen ini dipandang penting bukan hanya dari sisi tradisi, tetapi juga sebagai sarana pemulihan mental para pemain.