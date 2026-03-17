Polres Bantul Sediakan Bengkel Gratis hingga WiFi untuk Pemudik
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul mendirikan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pengamanan di sejumlah titik untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para pemudik.
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan operasional pos tersebut dimulai sejak 13 hingga 25 Maret 2026.
Pos Pelayanan Terpadu terletak di Simpang 4 Druwo Jalan Parangtritis, sedangkan Pos Pengamanan berada di Sedayu, Piyungan serta kawasan Parangtritis.
Di Pos Terpadu Druwo disediakan fasilitas berupa bengkel motor gratis, alat pijat, ruang laktasi, playground, stasiun pengisian daya ponsel, toilet, wifi hingga area merokok.
"Semua fasilitas tersebut dapat dinikmati masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya," kata Iptu Rita, Senin (16/3).
Dia berharap kehadiran pos-pos pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemudik.
"Didirikannya Pos Pelayanan Terpadu ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemudik sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan berkesan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan agar masyarakat memprioritaskan keselamatan di jalan raya saat menempuh perjalanan pulang ke kampung. (mcr25/jpnn)
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
