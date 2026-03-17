Pantau Geliat Ekonomi, Menkeu Purbaya Belanja Batik di Pasar Beringharjo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke pusat perbelanjaan ikonik di Yogyakarta, Teras Malioboro I dan Pasar Beringharjo, pada Selasa (17/3). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi riil perekonomian di tingkat pedagang pasar.

Dalam kunjungannya, Menkeu didampingi langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Tiba sekitar pukul 13.30 WIB, Purbaya mengawali tinjauannya dengan menyambangi para pedagang pakaian di Teras Malioboro I sebelum akhirnya menyeberang menuju Pasar Beringharjo.

Kedatangannya disambut riuh oleh para pedagang yang antusias menawarkan dagangan mereka.

Tak sekadar meninjau, Purbaya juga tampak berinteraksi akrab dan membeli sejumlah barang.

"Saya belanja batik, kain, kaus, baju satu buat istri. Lumayan banyak," ujar Purbaya sembari tersenyum.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Diminta Kaji Ulang Pemangkasan Dana TKD

Ia pun memuji harga barang-barang di Yogyakarta yang menurutnya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di Jakarta.

Di sela-sela kunjungannya, pria yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025 itu memberikan catatan positif mengenai kondisi pasar rakyat.