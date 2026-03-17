Pemain PSIM Sudah Mulai Libur, Pelatih Beri Peringatan Soal Pola Makan

Selasa, 17 Maret 2026 – 20:00 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta memutuskan untuk memberi libur kepada para pemain agar bisa merayakan Lebaran 2026. Skuad Laskar Mataram libur selama enam hari, terhitung sejak hari ini, Selasa (17/3).

Ze Valente dan kawan-kawan dijadwalkan kembali berlatih pada Senin, 23 Maret 2026.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan libur selama enam hari diberikan agar pemainnya dapat pulang untuk Lebaran bersama keluarga.

Baca Juga:

“Saya memberikan libur untuk mereka agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan menikmati istirahat karena saya pikir itu penting," katanya, Selasa (17/3).

Di sisi lain, ia mengingatkan agar anak asuhnya menjalani pola makan yang sehat selama Lebaran.

Menurutnya, makanan di Indonesia cenderung banyak mengandung gula sehingga para pemain perlu menjaga pola makan.

Baca Juga:

“Saya memperingatkan mereka untuk kembali ke latihan dalam kondisi yang bugar dan ideal," kata Gastel.

Pelatih asal Belanda itu mengancam akan mengambil tindakan tegas jika pemainnya balik latihan dalam kondisi tidak ideal.
BERITA TERKAIT

