Dispar Yogyakarta Ingin Jumlah Wisatawan Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu

Selasa, 17 Maret 2026 – 21:00 WIB
Wisatawan di Kota Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memasang target optimistis untuk tingkat kunjungan wisatawan selama momen libur Lebaran tahun ini. Pemerintah daerah berharap angka kunjungan mampu melampaui pencapaian tahun lalu guna menggerakkan roda ekonomi daerah secara signifikan.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta pada periode Lebaran tercatat 668 ribu orang. Untuk tahun ini, target tersebut ditingkatkan menjadi angka yang lebih kompetitif.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Muhammad Zandaru Budi Purwanto menyatakan harapannya agar tren positif pariwisata terus berlanjut.

“Pada tahun ini kami berharap bisa lebih banyak lagi. Mungkin bisa sampai 700 ribu wisatawan," ujar Zandaru pada Selasa (17/3).

Angka ini sejalan dengan survei dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi adanya pergerakan masif masyarakat menuju Provinsi DIY.

Potensi perjalanan ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada momen mudik dan libur Lebaran diprediksi mencapai 8,2 juta orang.

Estimasi pergerakan di Kota Yogyakarta diprediksi menyentuh angka 737,52 ribu orang.

Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan bahwa lonjakan wisatawan ini bukan sekadar angka, melainkan motor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

