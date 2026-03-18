Menjelang Lebaran, Harga Cabai di Yogyakarta Tembus Rp 100 Ribu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan setempat, beberapa komoditas pangan utama menunjukkan tren peningkatan harga yang signifikan seiring meningkatnya permintaan pasar.

Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti mengonfirmasi bahwa kenaikan harga paling tajam terjadi pada komoditas cabai rawit.

Dalam kurun waktu satu bulan ini, harga cabai rawit yang semula berada di angka terendah Rp 70.000, kini telah menyentuh harga tertinggi sebesar Rp 100.000 per kilogram.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Jamin Harga BBM Tak Naik di Tengah Gejolak Timur Tengah

"Cabai rawit harga terendah bulan ini berada di angka Rp 70.000, tetapi kini sudah mencapai harga tertinggi hingga Rp 100.000 per kilogram," ujar Sri pada Selasa (17/3).

Selain cabai, komoditas daging ayam juga mulai mengalami fluktuasi sejak tiga hari yang lalu. Sri menyebutkan bahwa harga daging ayam saat ini telah melewati harga acuan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40.000, di mana kini pedagang mulai mematok harga di angka Rp 42.000 per kilogram.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga tengah mewaspadai pergerakan harga daging sapi. Meski saat ini kenaikan belum terlihat mencolok, Dinas Perdagangan memprediksi akan terjadi lonjakan harga sebesar 15 persen pada H-2 Lebaran mendatang.

Hal ini dipicu oleh tingginya konsumsi masyarakat sesaat sebelum hari raya dimulai.

Di tengah kenaikan harga cabai dan daging, harga telur ayam ras terpantau menjadi salah satu komoditas yang paling stabil.