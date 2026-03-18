Candi Prambanan Ditutup Total Selama Nyepi 2026, Hormati Ritual Catur Brata Penyepian

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan destinasi wisata Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan dipastikan akan ditutup sementara bagi wisatawan selama pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan bagi umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Catur Brata Penyepian.

Penutupan operasional Candi Prambanan akan berlangsung selama 24 jam penuh, dimulai pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 06.00 WIB hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WIB.

Selama periode tersebut, seluruh area Zona I dan Zona II Candi Prambanan akan steril dari aktivitas pariwisata.

Selain penutupan akses, pihak pengelola juga akan melakukan pemadaman listrik di seluruh kawasan candi guna mendukung suasana hening yang sakral.

Sebelum penutupan dilakukan, ribuan umat Hindu dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Jawa, Lampung, hingga Bali, berkumpul di Wisnu Mandala Candi Prambanan pada Rabu (18/3) untuk melaksanakan Upacara Tawur Agung Kesanga Nasional.

Direktur Komersial InJourney Destination Management Gistang Panutur mengatakan pihaknya telah menyiagakan tim operasional untuk melayani sekitar 30 hingga 35 ribu umat yang hadir.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar prosesi tetap tertib tanpa mengurangi nilai sakralitas ibadah," ujar Gistang.

Perayaan Nyepi tahun ini mengusung tema "Vasudaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga”.