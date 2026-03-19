Kapolri Listyo Sigit Cek Arus Mudik di Stasiun Tugu Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memantau arus mudik di Stasiun Yogyakarta pada Rabu (18/3). Kunjungan kerjanya ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat 2026.

Dalam kunjungannya di Stasiun Yogyakarta, orang nomor satu di Polri itu didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Setibanya di stasiun, Listyo langsung mengecek fasilitas penumpang yang disediakan dan sentra pelayanan penumpang kereta api.

"Kami lihat juga tadi ada tempat pengecekan untuk masinis yang akan melaksanakan tugasnya sehingga ini juga untuk memastikan bahwa pada saat bertugas dalam kondisi sehat," ujarnya.

Perwira tinggi Polri itu menyebut Stasiun Yogyakarta saat ini dalam kondisi aman dalam menunjang aktivitas mudik.

"Untuk puncak kedatangan hari ini jumlahnya kurang lebih 11 ribu penumpang," kata Listyo.

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 28-29 Maret 2026.

Dalam agendanya tersebut, Kapolri turut menyapa penumpang dan membagikan bingkisan kepada sejumlah pemudik. (mcr25/jpnn)