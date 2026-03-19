Wali Kota Pastikan Kesiapan Jogja Menyambut Wisatawan Selama Libur Lebaran

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memantau kesiapan pos pengamanan (pospam) Idulfitri pada Rabu malam (18/3).

Ia memastikan kesiapan personel, sarana prasarana serta pelayanan untuk masyarakat dan wisatawan selama libur Lebaran.

Hasto didampingi jajarannya memantau lima pospam yang akan siaga selama libur Lebaran, yaitu Pospam Gembira Loka, Titik Nol Kilometer, Teteg, Tugu dan Stasiun Yogyakarta.

“Seluruh pos dan personel dalam kondisi yang baik. Ini artinya kami siap menghadapi aktivitas masyarakat selama Idulfitri,” kata Hasto.

Selain sebagai sentra pelayanan keamanan, pospam nantinya juga akan memberikan pelayanan kesehatan dan kedaruratan bagi masyarakat.

“Misalnya, ada wisatawan hilang atau kehilangan barang, kami pastikan sebelum 30 menit sudah bisa ditangani,” ujarnya.

Pada masa libur Lebaran ini, diprediksi pergerakan di Kota Yogyakarta mencapai 700 ribu orang.

Untuk itu, Hasto berharap momen ini menjadi perhatian dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyambut wisatawan. (mcr25/jpnn)