DLH Mengerahkan Ratusan Petugas untuk Jaga Kebersihan di Yogyakarta

Kamis, 19 Maret 2026 – 18:30 WIB
Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq saat diwawancarai di kawasan Malioboro. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta akan menerjunkan ratusan petugas kebersihan selama libur Lebaran 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan petugas tersebut akan berjaga di sejumlah titik.

"Sebanyak 270 personel disiapkan untuk siaga di delapan sektor pada 14 kemantren untuk memastikan kondisi Kota Yogyakarta tetap bersih," katanya, Kamis (19/3).

Dia memastikan saat ini depo sampah di Kota Pelajar tersebut dalam kondisi bersih 100 persen.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko mengatakan petugas kebersihan akan bekerja secara bergantian.

"Kalau di DLH kami membagi menjadi delapan sektor dengan personel tiap sektor 30 orang," ujarnya.

Delapan sektor tersebut meliputi Ngasem, Malioboro, Kranggan, Krasak, Gunungketur, Gading, Kotagede dan Tungkak.

"Untuk lokasi penampungan di UPS Sitimulyo 1, tetapi untuk antisipasi kecepatan penanganan ada 8 depo yang kami siapkan," kata Ahmad Haryoko.

Ratusan petugas kebersihan diterjunkan untuk mengantisipasi timbulan sampah selama Lebaran di Kota Yogyakarta.
