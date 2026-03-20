Gema Takbir Jogja Sedot Antusiasme Masyarakat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gema Takbir Jogja (GTJ) kembali memeriahkan malam Idulfitri 1447 Hijriah. Acara tahunan ini menghadirkan sepuluh peserta dengan beragam kreativitas.

Sejak pukul 19.00 WIB acara ini menarik antusiasme masyarakat yang rela menunggu berjam-jam di pinggir jalan untuk melihat atraksi peserta.

Peserta penampil berjalan berurutan dari Masjid Gedhe Kauman hingga Titik Nol Kilometer menggunakan kostum dan dandanan memukau.

Ketua panitia GTJ 2026 Muhammad Faisal Rahagi mengatakan tema kali ini bertajuk “Takbir Menggetarkan Hati, Meneguhkan Tauhid, Membumikan Lingkungan”.

“Tidak hanya pawai takbir, malam ini juga diisi atraksi seni budaya Islami yang selalu dinantikan masyarakat, lengkap dengan berbagai aksesoris dan lampion yang memperindah jalannya pawai,” ujar Faisal.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan yang hadir langsung mengatakan bahwa kegiatan ini layak mendapatkan apresiasi.

"Saya hadir dari Titik Nol sampai ke sini, sudah penuh oleh masyarakat. Bahkan wisatawan juga ikut menikmati," katanya.

Bagi Wawan, daya tarik malam takbiran di Jogja ini patut menjadi kebanggaan bersama.